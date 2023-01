Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Auch U1-Haltestelle Meßberg wird jetzt barrierefrei Von dpa | 05.01.2023, 14:28 Uhr

Mit Jahresbeginn sind die Umbauarbeiten der U1-Haltestelle Meßberg in der Hamburger Innenstadt zu einer barrierefreien Station gestartet. Bisher sind 95 Prozent der U-Bahn-Haltestellen in der Hansestadt barrierefrei oder befinden sich gerade im Umbau, wie die Hochbahn am Donnerstag mitteilte. Kern des Umbaus der Station Meßberg seien zwei Aufzüge, um auch Senioren, Eltern mit Kinderwagen und Menschen mit Fortbewegungshilfen einen einfachen und bequemen Zugang zur U-Bahn zu ermöglichen. Die Umbauarbeiten seien voraussichtlich im Sommer 2025 abgeschlossen, teilte die Hochbahn weiter mit.