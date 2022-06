ARCHIV - Dennis Thering (CDU) spricht. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild FOTO: Jonas Walzberg up-down up-down Verkehr Auch CDU fordert zeitweise Aufhebung des LKW-Fahrverbots Von dpa | 26.06.2022, 11:12 Uhr

Die CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft hat sich der Forderung nach einer Aussetzung des Fahrverbotes für Lastwagen an Sonntagen angeschlossen. „Der Warenverkehr muss auch in Hamburg fließen. Dazu dürfen sich Container nicht tagelang im Hafen stapeln, sondern müssen zügig abtransportiert werden“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dennis Thering am Sonntag. Die steigenden Preise dürften durch fehlende Waren nicht noch angeheizt werden.