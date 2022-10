Luftverkehr Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Auch am Dienstag 58 gestrichene Eurowings-Flüge in Hamburg Von dpa | 18.10.2022, 03:03 Uhr

Zum zweiten Mal in nur zwei Wochen gucken viele Fluggäste von Eurowings in die Röhre: Wegen eines Pilotenstreiks wurde etwa jeder zweite Flug gestrichen - in Hamburg sogar noch mehr.