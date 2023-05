Atlas-Skulptur Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Geschichte Atlas-Skulptur kehrt an Hamburger Hauptbahnhof zurück Von dpa | 22.05.2023, 14:04 Uhr

Ein Wahrzeichen des Hamburger Hauptbahnhofs kehrt an seinen Heimatort zurück: Die Atlas-Skulptur, die einst auf dem Dach des Bahnhofs stand, wird bis zum Herbst in der Wandelhalle ausgestellt, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte. Im September soll die rund 2,8 Meter große und 270 Kilogramm schwere Figur nach knapp 80 Jahren zurück auf den Giebel des Bahnhofs am Ausgang Glockengießerwall gebracht werden.