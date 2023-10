Mehrere Besucher eines Cafés in der Europapassage in Hamburg haben am Dienstagabend Atemwegsreizungen erlitten. Mitarbeiter und Gäste berichteten von Reizhusten und tränenden Augen, so Polizeiangaben von Mittwoch. Alle Betroffenen wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht in eine Klinik gebracht werden.

Ursache unklar: Betrieb in Hamburger Europapassage konnte fortgesetzt werden

Die Polizei konnte nach Ermittlungen vor Ort zunächst keine Ursache für die Reizungen finden. Es sei jedoch möglich, dass über die Lüftungsanlage ein reizender Stoff in das Café gelangen konnte, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach einer gründlichen Belüftung des Ladens konnte der Betrieb fortgesetzt werden.