Notfälle Atemwegsreizungen in Europapassage - Ursache unklar Von dpa | 18.10.2023, 07:11 Uhr | Update vor 2 Std. Europapassage Hamburg Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Mehrere Besucher eines Cafés in der Europapassage in Hamburg haben am Dienstagabend Atemwegsreizungen erlitten. Mitarbeiter und Gäste berichteten von Reizhusten und tränenden Augen, so Polizeiangaben von Mittwoch. Alle Betroffenen wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht in eine Klinik gebracht werden.