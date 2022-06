ARCHIV - Der neue Kantor Assaf Levitin (M). Foto: picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte Hamburg Assaf Levitin erster liberaler Kantor der Jüdischen Gemeinde Von dpa | 07.06.2022, 15:49 Uhr

Assaf Levitin ist seit dem 1. Juni erster liberaler Kantor der Jüdischen Gemeinde in Hamburg seit dem Ende der Shoa. Das teilte die Jüdische Gemeinde am Dienstag in Hamburg mit. Als Opernsänger stand der in Israel geborene und in Deutschland studierte Bassbariton Assaf Levitin international auf vielen bedeutenden Bühnen. Der Kantor, Lehrer, Chorleiter, Komponist und Arrangeur gelte mit seinem großen Stimmumfang und absoluten Gehör als angesehener Interpret zeitgenössischer Musik und international gefragter Gastkantor, hieß es. Nach Stationen in Berlin und Hannover werde Levitin erster festangestellter liberaler Kantor der Gemeinde.