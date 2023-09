Asiatische Hornisse erneut in Hamburg entdeckt – wie gefährlich ist das Insekt?

Wenn es um die Asiatische Hornisse geht, kommt es häufig zu einem Missverständnis. Viele Beobachter gehen davon aus, es handle sich um die Asiatische Riesenhornisse, die in den USA unter dem Namen „Honigbienenkillerin“ bekannt ist. Doch diese Hornissenart spielt in Deutschland bislang keine Rolle, wie eine Nabu-Sprecherin gegenüber unserer Redaktion erklärte.

Asiatische Hornisse breitet sich in Norddeutschland aus

Anders sieht das bei der Asiatischen Hornisse aus. Seit geraumer Zeit verbreitet sie sich zunehmend in Europa. Erstmals wurde sie 2004 in Frankreich entdeckt, später fand sie ihren Weg nach Belgien, Holland, und Italien. 2014 wurde das große Insekt erstmals auch in Deutschland nachgewiesen, und zwar in Karlsruhe.

Mittlerweile kommt die Asiatische Hornisse auch in Norddeutschland vor, wie das Land Niedersachsen bestätigt. In Hamburg wurden bis 2021 insgesamt acht Nester der Asiatischen Hornisse gefunden, heißt es aus der Umweltbehörde der Hansestadt. Im vergangenen Jahr gab es keinen Fund, doch jetzt tauchte die Asiatische Hornisse im Hamburger Stadtteil Ottensen auf.

So unterscheidet sich die Asiatische Hornisse von der heimischen Art

Optisch gibt es einige Unterschiede zur heimischen Hornisse. So ist die Asiatische Hornisse nicht schwarz-gelb gestreift, sondern dunkel gefärbt und deutlich kleiner. Arbeiterinnen der Asiatischen Hornisse erreichen eine Körperlänge von bis zu 2,5 Zentimetern, Königinnen von bis zu drei Zentimetern. Dagegen sind die Arbeiterinnen der heimischen Hornisse bis zu drei Zentimeter groß, die Königin bis zu 3,5 Zentimetern.

Im Gegensatz zur heimischen Hornisse ist die Asiatische Hornisse deutlich dunkler gefärbt. Foto: dpa/Axel Heimken

Asiatische Hornisse fressen Bienen

Allgemein haben Hornissen einen schlechten Ruf. Sie gelten als besonders aggressiv, ihre Stiche als sehr schmerzhaft, wenn nicht gar tödlich. Dem widerspricht der Nabu. Hornissen seien nicht gefährlicher als gewöhnliche Wespen. Sie gelten als friedlich, sofern sie sich nicht durch hektische Bewegungen oder direkte Angriffe provoziert fühlen.

Die Nester der Asiatischen Hornisse werden in etwa so groß wie ein Medizinball. Foto: imago images/Andia

Allerdings ist die Asiatische Hornisse bei Imkern äußerst unbeliebt. Denn auf dem Speiseplan der Insekten stehen neben diversen Obstsorten wie Äpfel, Birnen und Trauben auch Bienen. Die Hornissen sind in der Lage, innerhalb kürzester Zeit den Großteil eines Bienenvolkes zu vernichten.

Daher hat die Europäische Kommission die Asiatische Hornisse als gefährlich für die Imkerei und für Ökosysteme eingeschätzt und sie auf die Liste der Invasiven Arten gesetzt. Das bedeutet, dass in Europa Populationen der Asiatischen Hornisse genau beobachtet werden und im Zweifelsfall eingedämmt beziehungsweise in frühen Entwicklungsphasen beseitigt werden.