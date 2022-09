Arved Fuchs Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Expeditionsforscher Arved Fuchs bei Extremwetterkongress in Hamburg Von dpa | 29.09.2022, 02:48 Uhr

Beim Extremwetterkongress in Hamburg wird Forscher Arved Fuchs am Donnerstag (11.00 Uhr) über die aktuelle Etappe seiner Expedition „Ocean Change“ berichten. Der 69-Jährige und seine Crew waren in diesem Jahr dem Klimawandel im nördlichen Nordatlantik auf der Spur.