Von dpa | 18.08.2023, 11:17 Uhr

Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft wirft dem rot-grünen Senat angesichts einer steigenden Armutsgefährdung Untätigkeit vor. Mehr als jede und jeder Fünfte in Hamburg sei im vergangenen Jahr von Armut bedroht gewesen - „Tendenz steigend und das oft trotz Arbeit“, sagte der Abgeordnete David Stoop am Freitag mit Verweis auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach stieg die Armutsgefährdungsquote in der Hansestadt 2022 zum Vorjahr von 20,0 auf 20,4 Prozent. Als armutsgefährdet gelten Mitglieder eines Haushalts, der über weniger als 60 Prozent des sogenannten Nettoäquivalenzeinkommens verfügt.