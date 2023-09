Vorschlag für die Domachse Eine High Line für Hamburg? Architekten wollen davon nichts wissen Von Markus Lorenz | 04.09.2023, 15:15 Uhr Ein Teilstück der New Yorker High Line: Ob es in Hamburg etwas Vergleichbares geben wird, ist ungewiss. Foto: Christina Horsten/dpa up-down up-down

Von der Hamburger City in die HafenCity ist es nur rund ein Kilometer Fußweg. Doch kaum jemand geht diesen gern: zu wenig Grün, zu viele Autos. Was tun? Ein spektakulärer Vorschlag ist eine High Line wie in New York zu errichten. Doch das stößt auf wenig Begeisterung.