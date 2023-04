ArcelorMittal Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Stahlkonzern ArcelorMittal setzt auf Hamburg als Wasserstoff-Metropole Von dpa | 14.04.2023, 14:28 Uhr

Mit Blick auf den in Hamburg geplanten Bau einer Pilotanlage zur klimaneutralen Stahlproduktion setzt Europas größter Stahlkonzern ArcelorMittal auf den raschen Ausbau der Hansestadt zur Wasserstoff-Metropole. Ohne grünen Wasserstoff, „der bezahlbar und verfügbar ist“, werde es nicht gehen, sagte der CEO von ArcelorMittal Hamburg, Uwe Braun, am Freitag bei einem Besuch von Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) in dem Werk. „Noch sehen wir dafür keine Lösung.“