Landesparteitag der SPD Hamburg
„Arbeitsparteitag" der Hamburger SPD mit 100 Anträgen
Von dpa | 05.11.2022, 15:56 Uhr

Die Hamburger Sozialdemokraten haben am Samstagnachmittag ihren Landesparteitag beendet, bei dem seit Freitag mehr als 100 Anträge auf dem Programm standen. Die rund 320 Delegierten befassten sich am zweiten Tag des Treffens in Wilhelmsburg unter anderem mit den Themen Verkehrspolitik sowie Gesundheitspolitik.