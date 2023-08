Arbeitsmarkt Arbeitsagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für August bekannt Von dpa | 31.08.2023, 03:19 Uhr Arbeitsagentur Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Hamburger Agentur für Arbeit legt heute (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für den August vor. Spannend ist die Frage, ob die Arbeitslosigkeit wie in den Monaten zuvor weiter gestiegen ist. Im Juli hatte die Zahl der Arbeitslosen in der Hansestadt zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder über der Marke von 80.000 gelegen. Damals waren allerdings noch nicht Geflüchtete aus der Ukraine in der Arbeitslosenstatistik enthalten.