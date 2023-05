Einzelhandel Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Arbeitgeber im Hamburger Einzelhandel stocken Angebot auf Von dpa | 22.05.2023, 17:08 Uhr

Nach ersten Warnstreiks im Hamburger Einzelhandel haben die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde ihr Angebot aufgestockt. Die rund 90.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel sollen demnach bei einer Laufzeit von 24 Monaten insgesamt 7,5 Prozent mehr Geld in drei Stufen sowie in zwei Stufen 1000 Euro als Inflationsausgleichsprämie erhalten. Das teilte der Handelsverband Nord am Montag nach der zweiten Verhandlungsrunde mit. Zudem soll es eine „garantierte Vergütungsuntergrenze von mindestens 13,00 Euro pro Stunde“ geben. Die Verhandlungen sollen am 21. Juni fortgesetzt werden.