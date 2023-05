Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Arbeitgeber im Großhandel: Verdi-Forderung nicht machbar Von dpa | 10.05.2023, 14:06 Uhr

Im Tarifkonflikt für 60.000 Beschäftigte im Hamburger Groß- und Außenhandel haben die Arbeitgeber die Forderung der Gewerkschaft Verdi nach 13 Prozent und mindestens 400 Euro mehr Geld zurückgewiesen. „Die Forderungen der Gewerkschaft gehen deutlich über das hinaus, was für die Firmen wirtschaftlich machbar ist“, teilte der Unternehmensverband AGA am Mittwoch in Hamburg mit. In der ersten Verhandlungsrunde boten die Arbeitgeber der Mitteilung zufolge eine zweistufige Erhöhung von 4 Prozent im Dezember und 2,1 Prozent im Dezember 2024 sowie in beiden Jahren Inflationsausgleichsprämien von jeweils 700 Euro an.