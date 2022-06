Ein Stück Handgepäck wird am Hamburger Flughafen auf Sprengstoffspuren untersucht. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken Flugverkehr Appell an Flugreisende: Weniger Handgepäck mitnehmen Von dpa | 22.06.2022, 13:43 Uhr

Zur Beschleunigung der Sicherheitskontrollen am Hamburger Flughafen hat die Bundespolizei die Reisenden zu mehr Kooperation aufgerufen. Fluggäste sollten mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein, möglichst wenig Handgepäck mitnehmen und nach dem Check-in direkt zur Sicherheitskontrolle gehen, sagte der Sprecher der Bundespolizeiinspektion, Marcus Henschel, am Mittwoch.