Helfer vor dem finanziellen Kollaps „Apokalyptische Zustände": Hamburgs Tierschützer schlagen Alarm Von Markus Lorenz | 04.08.2023, 16:20 Uhr Noch sind die verwahrlosten Hunde und Katzen vor der Speicherstadt nur eine Fotomontage. Hamburgs Tierschützer wollen damit vor Augen führen, was drohen würde, müssten sie ihre Arbeit einstellen. Foto: Franziskus Tierheim (Montage)

Ohne privates Engagement und Spendengeld wäre der Tierschutz in Hamburg längst am Ende. Doch das reicht inzwischen nicht mehr. Die Vereine blicken in den Abgrund.