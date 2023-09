Konjunktur Anzahl der Unternehmensinsolvenzen stark gestiegen Von dpa | 01.09.2023, 09:23 Uhr Insolvenz Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down

Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen ist im ersten Halbjahr 2023 in Hamburg stark gestiegen. Bis zum Juni meldete das Insolvenzgericht Hamburg 346 entschiedene Anträge auf Unternehmensinsolvenz, teilte das Statistikamt Nord am Freitag mit. Das entspricht einem Anstieg von etwa 35 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Mit 257 Unternehmensinsolvenzen war im Jahr 2022 allerdings auch der niedrigste Wert für die erste Hälfte eines Jahres seit dem Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000 erfasst worden. Derzeit würden immer noch zwölf Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen gemeldet als im ersten Halbjahr 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, so das Statistikamt Nord.