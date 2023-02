Dirk Albrecht Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Unternehmen Anwalt von Hagenbeck-Chef: Anklage nicht nachvollziehbar Von dpa | 17.02.2023, 16:52 Uhr

Nach der Anklageerhebung gegen Hagenbeck-Chef Dirk Albrecht wegen Behinderung des Betriebsrats hat dessen Anwalt das Vorgehen der Staatsanwaltschaft kritisiert. Der Vorwurf sei weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht nachvollziehbar oder gar überzeugend, teilte der Hamburger Anwalt Otmar Kury am Freitag in einer Presseerklärung mit.