Ein Kind springt in einem Schwimmbad ins Becken. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl Freizeit Antrag zu „oben ohne“ in Bädern: Bäderland reagiert gelassen Von dpa | 21.06.2022, 15:54 Uhr

Alle sollten in Schwimmbädern oben ohne sein dürfen - das fordert die SPD in Hamburg-Eimsbüttel. Einen entsprechenden Antrag hat die Partei gestellt. Der Betreiber der Bäder in Hamburg geht entspannt mit der Idee um.