Mit einer am Atomkraftwerk Brokdorf gestarteten Fahrraddemo protestieren Atomkraftgegner. Foto: Markus Scholz/dpa

Demonstrationen Anti-Atomkraft-Fahrraddemo macht Station in Hamburg Von dpa | 24.07.2022, 18:20 Uhr

Auf ihrer 16. Etappe durch West- und Norddeutschland hat eine Anti-Atomkraft-Radtour am Sonntag Station in Hamburg gemacht. Nach Polizeiangaben sammelten sich am päten Nachmittag rund 84 Fahrradfahrer aus Richtung Wedel kommend mit weiteren Teilnehmern zu einer Kundgebung auf dem Altonaer Balkon. Redner forderten eine Beibehaltung des beschlossenen Atomausstiegs - ungeachtet der durch den russischen Angriffskrieg verursachten Energiekrise.