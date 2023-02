Sängerin und Schauspielerin Anna Loos Foto: Jens Kalaene/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Anna Loos bringt erste Single „Mauern“ zu neuem Album heraus Von dpa | 17.02.2023, 12:07 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos (52, Silly, „Helen Dorn“) hat eine erste Single aus ihrem nächsten Album veröffentlicht, das im Juni erscheinen soll. In dem Lied „Mauern“ geht es um die Beziehung zweier Menschen, die durch ihr bisheriges Leben geprägt sind und Schutzmauern aufgebaut haben. „Doch anstatt der Vergangenheit und dem Ego das Ruder zu überlassen, fordere ich dazu auf, die Schutzmauern fallen zu lassen und sich so zu zeigen, wie man ist“, sagte Loos laut Mitteilung vom Freitag. Und so singt die 52-Jährige beispielsweise „Wir Beide könnten so weit kommen zusammen. Lass uns heut anfangen. Wir hätten Zeit für all den geilen Scheiß - würden wir uns mal das Streiten sparen.“