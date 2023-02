Einschulung Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulkinder-Zuwachs Anmelderekord an Hamburgs Grundschulen: 17.600 Erstklässler Von dpa | 13.02.2023, 12:25 Uhr

Hamburg verzeichnet bei den Erstklässlern so viele Schulanmeldungen wie noch nie. Bis vergangenen Freitag haben sich 17.600 Schülerinnen und Schüler für die ersten Klassen an den staatlichen Grundschulen angemeldet - 741 mehr als im Jahr zuvor, wie die Schulbehörde am Montag mitteilte. Der Zuwachs entspreche rund 35 zusätzlichen Klassen. Auch für die Vorschulklassen hätten die Eltern über 700 Kinder mehr als im vorherigen Schuljahr angemeldet - insgesamt 11.428. Die Behörde wies aber darauf hin, dass die Zahl der Vorschüler voraussichtlich nach den Sommerferien niedriger sein werde, weil sich Eltern regelmäßig noch in letzter Minute für den Verbleib der Kinder in der Kita entschieden.