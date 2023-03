Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Anklage gegen jugendliche mutmaßliche IS-Anhänger Von dpa | 16.03.2023, 17:14 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg Anklage gegen zwei mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat erhoben. Beide sollen noch als Jugendliche unter anderem zu Anschlägen in Deutschland aufgerufen oder selbst einen Anschlag geplant haben und waren im September vergangenen Jahres festgenommen worden, wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Aus Gründen des Jugendschutzes wurden weder das genaue Alter noch Wohnort der Beschuldigten genannt.