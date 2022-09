Feuerwehr Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Brand Dachstuhlbrand in Wohnhaus: Menschen nicht in Gefahr Von dpa | 17.09.2022, 14:31 Uhr

Ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus hat am Samstag für einen größeren Einsatz der Feuerwehr in Hamburg-Bahrenfeld gesorgt. Menschen seien nicht in Gefahr, alle Bewohner hätten das Haus verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache und das Ausmaß des Schadens waren noch unklar.