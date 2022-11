«Monets Garten» in Hamburg Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Kunst Animierte Ausstellung zeigt „Monets Garten“ in Hamburg Von dpa | 10.11.2022, 13:44 Uhr

Nach der animierten Ausstellung über den niederländischen Impressionisten Vincent van Gogh (1853-1890) lockt von Freitag an eine Schau über den französischen Maler Claude Monet (1840-1926) nach Hamburg. Unter dem Titel „Monets Garten“ will die immersive Schau bis zum 29. Januar im Stadtteil Altona in die beeindruckende Welt des Impressionisten entführen, teilten die Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mit. In der digitalen Kunstwelt sind mit immersiv virtuelle Darstellungen gemeint, die auf Aktionen von Besucherinnen und Besuchern reagieren.