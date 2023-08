Amtsgericht Hamburg Angriff auf „Wanderer über dem Nebelmeer“ - Prozess Von dpa | 30.08.2023, 03:03 Uhr Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Rund fünf Monate nach dem Angriff auf das Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich beginnt in Hamburg der Prozess gegen zwei Mitglieder der Gruppe Letzte Generation. Vor dem Amtsgericht müssen sich die Klimaaktivistinnen ab heute (9.00 Uhr) wegen versuchter gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie sollen am 19. März in der Kunsthalle versucht haben, das durch eine Glasscheibe geschützte Gemälde mit einem Poster zu überkleben. Dabei sollen sie mit Fäusten auf einen Wachmann eingeschlagen haben, der sich schützend vor das weltberühmte Werk gestellt hatte.