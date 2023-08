Fachkräftemangel Angehende Justizvollzugsbeamte bekommen mehr Geld Von dpa | 18.08.2023, 06:31 Uhr Justizbeamte in Hamburger Gericht Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in der Justiz bekommen angehenden Vollzugsbeamte in Hamburg deutlich mehr Geld. „Anwärterinnen und Anwärter werden in ihrer Ausbildung rund 400 Euro brutto mehr erhalten“, sagte Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. „Mit der Maßnahme wollen wir zur Attraktivitätssteigerung in diesem sehr verantwortungsvollen Beruf beitragen.“