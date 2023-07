Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Angebot im Groß- und Außenhandel: Verhandlungen stocken Von dpa | 12.07.2023, 17:13 Uhr

Die Tarifverhandlungen für rund 60.000 Beschäftigte im Hamburger Groß- und Außenhandel treten auf der Stelle. Der Arbeitgeberverband AGA teilte mit, er habe zwar in der dritten Verhandlungsrunde am Mittwoch ein verbessertes Angebot vorgelegt. Dennoch seien die Verhandlungen ergebnislos zu Ende gegangen. „Wir sind jetzt mit dem zweiten verbesserten Angebot erneut auf Verdi zugegangen“, sagte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Volker Hepke, laut Mitteilung. „Die Gewerkschaft mauert weiterhin und bewegt sich keinen Millimeter - das ist enttäuschend.“ Die Verhandlungen sollen am 17. August fortgesetzt werden.