An langen Tischen spielen Hunderte Kinder Schach. Foto: Markus Scholz/dpa Schach An langen Tischen Schach spielen Von dpa | 23.06.2022, 16:12 Uhr

Mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler haben in der Stadt Hamburg am Donnerstag bei einem Schachturnier mitgemacht. Normalerweise treten bei dem Spiel nur zwei Leute gegeneinander an. Hier aber hieß es: „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer“.