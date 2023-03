Nach Amoktat in Hamburg Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Tödliche Schüsse Amoktat von Hamburg: Zunächst keine neuen Erkenntnisse Von dpa | 11.03.2023, 09:09 Uhr

Zu der Amoktat in Hamburg-Alsterdorf bei den Zeugen Jehovas hat es zunächst keine neuen Informationen zum Zustand der Verletzten oder der Tat gegeben. Zuletzt waren acht Menschen verletzt, vier von ihnen schwebten in Lebensgefahr, wie die Polizei Hamburg am Samstag mitteilte. Bei der Amoktat am Donnerstagabend erschoss der 35-jährige Philipp F. acht Menschen, darunter sich selbst.