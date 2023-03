Amoktat bei Zeugen Jehovas in Hamburg: „Schon im Erdgeschoss haben die Beamten mehrere getötete und verletzte Personen vorgefunden.“ Foto: dpa/Walzberg up-down up-down Schüsse in Hamburg Blutiger Überfall auf die Zeugen Jehovas: So ist die Situation vor Ort Von Markus Lorenz | 10.03.2023, 00:58 Uhr

Blutbad am Donnerstagabend in Hamburg: In einem Versammlungshaus der Zeugen Jehovas fallen Schüsse. Mehrere Personen sterben. Täter, Motiv, Zahl der Opfer – vieles bleibt zunächst unklar.