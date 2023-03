Nach Amoklauf in Hamburg mit Toten und Verletzten Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Gewaltverbrechen Amoktat: Blumen am Tatort, Polizei versiegelt Gebäude Von dpa | 10.03.2023, 13:18 Uhr

Nach der Amoktat mit acht Todesopfern in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg sind rund um den Tatort erste Blumen und Kerzen abgelegt worden. Beobachtungen eines dpa-Reporters zufolge hat die Polizei am Freitagmittag das Gebäude nach der am Vorabend laufenden Spurensicherung verlassen und die Tür des Gebäudes im Stadtteil Groß Borstel versiegelt.