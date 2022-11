Musikerin Zoe Wees Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Amazon Music: Zoe Wees covert „All I want (for Christmas)“ Von dpa | 10.11.2022, 15:16 Uhr

Musikerin Zoe Wees ist zuletzt ordentlich durchgestartet. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern und den USA. Nun tritt die Hamburgerin in die Fußstapfen von Sarah Connor und Vanessa Mai und covert für Amazon Music ein Weihnachtslied.