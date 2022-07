Zahlreiche Reisende stehen am Morgen in Schlangen an der Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen. Foto: Bodo Marks/dpa FOTO: Bodo Marks up-down up-down Ferien Am Flughafen und auf den Autobahnen ist Geduld gefragt Von dpa | 08.07.2022, 01:49 Uhr

Passagiere am Hamburger Flughafen müssen auch am Freitag wieder Geduld aufbringen. Nachdem am Donnerstag, dem ersten Tag der Sommerferien in der Hansestadt, bereits knapp 40.000 Reisende den Helmut-Schmidt-Airport nutzten, rechnet der Flughafen am Freitag mit noch etwas mehr Passagieren. Entsprechend rät er allen Fluggästen mindesten zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug am Airport zu sein. Insgesamt erwartet der Flughafen zu Beginn der Ferien bis zu 280.000 Passagiere pro Woche. An den stärksten Reisetagen sind ab Hamburg rund 155 Starts und ebenso viele Landungen geplant.