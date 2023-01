Hamburger Alsterschwäne Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Hamburg-Nord Alsterschwäne sollen 2023 neues Quartier bekommen Von dpa | 01.01.2023, 12:45 Uhr

Jedes Jahr im Winter ziehen die Hamburger Alsterschwäne in ihr Winterquartier an einem Teich in Hamburg-Nord um. Zuletzt mussten dort immer Zelte zum Schutz vor der Vogelgrippe aufgebaut werden. Mit einem Neubau soll auch das künftig besser gelöst werden.