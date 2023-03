Alsterdampfer St. Georg Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt Alsterdampfer „St. Georg“ startet in neue Saison Von dpa | 01.03.2023, 13:48 Uhr

Der historische Alsterdampfer „St. Georg“ startet an diesem Sonnabend (4. März) in die neue Saison. Nach Angaben des Vereins Alsterdampfschiffahrt handelt es sich beim dem Dampfschiff von 1876 um das älteste Dampfschiff Deutschlands, teilte der Verein am Mittwoch mit. Aus Klimaschutzgründen hatte der Verein die Fahrleistung des Dampfschiffs im vergangenen Jahr von täglich sieben Rundfahrten auf täglich drei (sonnabends vier) Fahrten reduziert. In den kommenden Jahren werde eine Erneuerung des Dampfkessels nötig sein. Der neue Kessel soll die Verwendung klimaneutraler Brennstoffe ermöglichen, damit der Museumsbetrieb weitergeführt werden kann.