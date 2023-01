Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Terrorismus Als Elfjähriger zum IS: Anklage gegen Rückkehrer erhoben Von dpa | 16.01.2023, 16:17 Uhr

Ein junger Mann, der von seiner Mutter als Elfjähriger mit zum IS nach Syrien genommen wurde, muss sich aller Voraussicht nach demnächst vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat am Hamburger Oberlandesgericht Anklage gegen ihn erhoben, wie die Karlsruher Behörde am Montag mitteilte. Dem Mann, der seit Oktober in Untersuchungshaft sitzt, werden unter anderem die Mitgliedschaft in der Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS), gefährliche Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen.