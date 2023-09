Kreditversicherer Allianz Trade warnt: zunehmende Wirtschaftskriminalität Von dpa | 20.09.2023, 14:22 Uhr | Update vor 2 Std. Wirtschaftskriminalität Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down

Der Kreditversicherer Allianz Trade warnt vor Wirtschaftskriminellen, die sich die Homeoffice-Welle und „Social Engineering“ für ihre Taten zunutze machen. Besonders die Betrugsmasche, bei der Zahlungsströme umgeleitet werden, habe im vergangenen Jahr um 29 Prozent zugenommen, sagte der Allianz-Trade-Betrugsexperte Rüdiger Kirsch am Mittwoch in Hamburg. Bei der Höhe der Schäden sei es sogar ein Drittel mehr als noch 2021. Konkrete Zahlen zur Menge der Fälle und zur Schadenshöhe nannte er nicht. Kirsch geht aber davon aus, dass der Trend in diesem Jahr anhält.