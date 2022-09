Alexandra Popp Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild up-down up-down Nationalspielerin Alexandra Popp im Tierpark: Nach EM-Silber Tigerbaby-Taufe Von dpa | 08.09.2022, 03:34 Uhr

Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp ist heute in Hamburg im ungewöhnlichen Einsatz. Nachdem die DFB-Kapitänin vor gut zwei Wochen in der Hansestadt beim „Sport Bild“-Award für das „Comeback des Jahres“ geehrt wurde, wird die 31 Jahre alte Olympiasiegerin im Tierpark Hagenbeck zwei Tigerbabys taufen und die Patenschaft für die Tiere übernehmen. Der Nachwuchs wurde am 27. Mai geboren und ist noch namenlos. Besucher des Tierparks konnten aus vier Vorschlägen wählen und abstimmen: Ofeliya, Daria, Anastasia und Rida.