Wohnhäuser in Hamburg-Eimsbüttel. Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Aktuelle Studie Überraschung: Mieten in Hamburg sind niedriger als vermutet Von Markus Lorenz | 22.06.2023, 16:20 Uhr

Wohnen in Hamburg ist beliebt – aber nicht so teuer, wie viele vermuten würden. Das besagt jedenfalls eine umfangreiche Datenerhebung von Mietpreisen. Was heißt das für Mieter, auch im Speckgürtel?