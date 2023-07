Die „Letzte Generation“ ist auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens. Symbolfoto: dpa up-down up-down Vorerst keine Starts und Landungen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ auf Rollfeld des Hamburger Flughafens Von dpa | 13.07.2023, 07:26 Uhr | Update vor 1 Min.

Am frühen Morgen geht nichts am Hamburger Flughafen. Klimaaktivisten haben sich am ersten Ferientag Zutritt zum Gelände nahe des Rollfeldes verschafft. Starts und Landungen sind vorerst nicht möglich.