Gesundheit Aktionswoche „Demenz - die Welt steht Kopf" Von dpa | 14.09.2023, 15:56 Uhr

Anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages am 21. September beginnt in Hamburg am kommenden Montag die Aktionswoche „Demenz - die Welt steht Kopf“. Sie werde von der Landesinitiative Leben mit Demenz organisiert und informiere bei Vorträgen, auf Informations- und Kulturveranstaltungen oder bei Mitmachaktionen über die Krankheit sowie Hilfen für Betroffene und Angehörige, teilte Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) am Donnerstag mit.