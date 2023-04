Letzte Generation Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Demonstrationen Aktionen von Klimaaktivisten zum Start des Osterverkehrs Von dpa | 06.04.2023, 09:47 Uhr

Erneuter Protest von Klimaaktivisten an drei wichtigen Verkehrspunkten in Hamburg - und das ausgerechnet zum Start des Oster-Reiseverkehrs. Eine Aktion gibt es auch am Elbtunnel.