Parteien Aiwangers Flugblatt-Affäre: Freie Wähler Hamburg entsetzt Von dpa | 31.08.2023, 14:41 Uhr Hubert Aiwanger Foto: Peter Kneffel/dpa /dpa up-down up-down

Hamburgs Freie Wähler haben sich entsetzt über die Affäre um ein altes antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten des Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger gezeigt. „Die täglich wachsende Menge an Anschuldigungen und die nur knappen Erklärungsversuche des Bundesvorsitzenden lassen uns (...) fassungslos zurück“, erklärte der Hamburger Parteivorsitzende, Daniel Meincke, am Donnerstag im Anschluss an eine Sitzung des Landesvorstands. Natürlich gelte die Unschuldsvermutung. Doch die erhobenen Vorwürfe wögen schwer. „Die Situation belastet unser Verhältnis zu Hubert Aiwanger.“