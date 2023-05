Airbus übergibt die 600. Maschine an Lufthansa. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Partnerschaft besteht seit 1976 Airbus übergibt in Hamburg 600. Flugzeug an die Lufthansa Von dpa | 24.05.2023, 12:49 Uhr

Die Partnerschaft von Airbus und Lufthansa hat eine lange Tradition. Am Mittwoch hat der Flugzeugbauer in Hamburg die 600. Maschine an die Airline übergeben.