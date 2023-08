Hamburg-Interview Airbus-Managerin Ebru Yaral: „Segeln gibt mir ein unglaubliches Freiheitsgefühl“ Von Dagmar Gehm | 26.08.2023, 06:00 Uhr Die leidenschaftliche Seglerin Ebru Yaral im Sportboothafen in Hamburg. Sie trägt das Shirt ihrer Yacht „Sterna“. Foto: Dagmar Gehm up-down up-down

Die Weltumseglerin erzählt, wie sie es als einziges weibliches Crewmitglied aus Deutschland zum Ocean Global Race geschafft hat, warum an Bord Handys tabu sind und was sie auf See am meisten vermisst.