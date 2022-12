Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Vor Jugendnotdienst weggelaufen: Achtjähriger vermisst Von dpa | 29.12.2022, 08:25 Uhr

In Hamburg wird weiterhin ein achtjähriger Junge vermisst. Er war am Mittwochnachmittag bei einem Polizeieinsatz vor dem Jugendnotdienst weggelaufen und wird seitdem vermisst, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Im Zuge des Einsatzes sollten der Junge sowie seine ein und drei Jahre alten Geschwister am Mittwochmittag durch den Kinder- und Jugendnotdienst in Obhut genommen werden. Der Junge rannte Polizeiangaben zufolge jedoch fluchtartig auf Socken aus der Wohnung und wurde seitdem nicht mehr gesehen.