Warnstreik Abflüge am Hamburger Flughafen fallen auch am Freitag aus Von dpa | 21.04.2023, 08:09 Uhr

Am Hamburger Flughafen geht der Warnstreik der Sicherheitskontrolleure am Freitagmorgen in den zweiten Tag. Weil die Fluggäste die bestreikte Passagierkontrollstelle nicht passieren könnten, könne nach Angaben des Flughafens keiner der 156 geplanten Abflüge stattfinden. Einzelne Airlines haben Abflüge nach Hannover, Bremen und Paderborn verlegt. Die Passagiere werden mit Bussen dorthin transportiert. Ankünfte seien weiterhin möglich, aber 47 der 157 geplanten Landungen seien von Airlines dennoch gestrichen worden.